"Sopprimere le fermate. Decisione inaccettabile"

"Siamo arrivati al paradosso che per annullare i ritardi di un servizio, invece di migliorarne le condizioni, si decide di depotenziarlo". Non piace la scelta di sopprimere quattro fermate (San Giacomo, San Giovanni, Pieve Rossa e Pratofontana) sulla ferrovia Reggio-Guastalla per limitare i ritardi lamentati dai viaggiatori. "E’ inaccettabile togliere un servizio a metà anno scolastico – dicono i consiglieri di Bagnolo Viva, guidati dall’ex sindaco Gianluca Paoli – con genitori e ragazzi costretti a rivedere orari, trasporto e la loro organizzazione famigliare. Se sperimentazione doveva essere, doveva partire in estate, non ora. La quasi totalità degli utenti di Pieve Rossa, per lo più studenti e lavoratori non automuniti, raggiungeva la fermata a piedi. Ora saranno costretti a raggiungere a piedi, spesso al buio, la fermata Soave da Strada Vecchia, una via stretta, a doppio senso e senza marciapiedi".

Bagnolo Viva chiede il ritiro della modifica (prevista dal 7 gennaio), mantenendo orari e le fermate in vigore fino a giugno: "Appoggiamo la raccolta firme dei cittadini e indirizzata al sindaco Pietro Cortenova, affinchè si adoperi in tal senso. Riteniamo che qualsiasi altra soluzione pseudo-compensativa (rimborsi, bus sostitutivi, mantenimento di alcune corse) non farebbe altro che cristallizzare quanto deciso e rendere definitivo ciò che oggi viene spacciato come… sperimentale".

Il sindaco Cortenova, da parte sua, segnala come sia già stato richiesto formalmente che vengano mantenute le fermate a tutte le stazioni, almeno nelle corse in orari di punta.

E da Fer precisano come "la decisione di razionalizzare il servizio sulla linea sospendendo quattro fermate (che saranno attive negli orari di punta) è stata presa da un tavolo tecnico sotto il coordinamento della Regione Emilia-Romagna. All’incontro hanno partecipato Agenzia della Mobilità di Reggio, Fer, Trenitalia Tper e i sindaci dei territori coinvolti. Dopo aver osservato i dati di accesso e discesa dai treni si è scelto, in via sperimentale, di sospendere le fermate meno frequentate".

Antonio Lecci