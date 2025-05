Sopra le Righe Festival. Al via la tre giorni di spettacoli e letture

Spettacoli, letture, performance, giochi, creatività e tanta allegria per tre giorni ad Albinea. Ecco di cosa si parla quando si nomina il ‘Sopra le righe festival’ che, dopo la fortunatissima edizione del 2024, tornerà quest’anno aggiungendo una giornata in più. L’iniziativa, che parte dalla volontà di trasmettere il messaggio che le biblioteche non sono luoghi statici o ‘polverosi’, ma soggetti vivi che interagiscono con la comunità e in qualche modo contribuiscono al suo cambiamento, si svolgerà il 16, 17 e 18 maggio. Saranno tre giornate dense di eventi e significato, confronto, scambio e divertimento durante i quali ci saranno iniziative per tutti che, partendo dalla biblioteca, si diffonderanno nel territorio di Albinea e oltre per portare la lettura, arti, gioco e stare insieme in luoghi inediti e inaspettati. Programma completo sul sito internet del Comune di Albinea.