Sopralluoghi alla campina abusiva: si attende la confisca dell’area

Nuovi sviluppi "urbanistici" nell’area agricola in cui sta sorgendo, passo dopo passo, una "campina" residenziale (foto), in via Imbreto a Budrio di Correggio. Nonostante che l’area sia da mesi sotto sequestro giudiziario, in teoria con divieto di accesso a chiunque se non autorizzato, i residenti nel quartiere segnalano come invece sia stata realizzato uno "stradello" interno, che ora permette un più comodo accesso all’area con dei veicoli a motore, dove già si trovano casette e roulotte. Il nuovo passaggio è stato realizzato come alternativa all’accesso principale, che le autorità hanno chiuso da tempo con degli ostacoli in cemento. Ora si attende la conclusione dell’iter in vista del possibile provvedimento di confisca dell’area, con relativo sgombero del campo, per riportare una situazione di legalità in quello spazio a destinazione esclusivamente agricola. Di recente sono stati eseguiti dei sopralluoghi da parte dei carabinieri e polizia locale, coi risultati puntualmente inoltrati alla Procura della Repubblica reggiana.