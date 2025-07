Sopralluogo sul Ponte di Veggia: "Il cronoprogramma è rispettato"

"Al momento il cronoprogramma è rispettato e anche nell’ultima settimana di lavoro i progressi sono tangibili". A riferirlo è il Comune di Casalgrande dopo che ieri mattina si è svolto il consueto sopralluogo e briefing annesso con ingegneri e tecnici per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione del ponte di Veggia.

Sono state quasi concluse le attività relative ai getti di calcestruzzo che ora coprono la quasi totalità della struttura. Sono già stati definiti il cordolo dal lato della ferrovia e la quasi totalità del marciapiede che costeggerà la carreggiata del ponte. Sono inoltre in corso di predisposizione i fori per il fissaggio dei guard rail.

Dal punto di vista della viabilità, si conferma il costante monitoraggio della polizia locale e dei tecnici dell’amministrazione di Casalgrande dei flussi di traffico confermando "al momento l’assenza di criticità particolari".

Il sindaco Giuseppe Daviddi ringrazia "tutti i tecnici in primis quelli degli uffici del nostro Comune e tutte le maestranze per un lavoro importantissimo e di livello eccellente. I progressi sono evidenti e lo possiamo toccare con mano ogni volta che ci presentiamo sul ponte per un sopralluogo. Per quanto è nelle nostre possibilità, manterremo un monitoraggio costante sull’avanzamento dell’opera e su tutto ciò che lo riguarda in primis la viabilità".

m. b.