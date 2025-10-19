’Sopravvissuto. Il dramma Bibbiano’. Foti, lo psicoterapeuta assolto:: "Io ora sono un traumatizzato"

di Alessandra Codeluppi "Sono rimasto colpito nel vedere la mia intervista: io, che da sempre mi occupo di persone con traumi, parlo come un traumatizzato. Ho faticato a trattenere le lacrime". Claudio Foti lo psicologo di Torino assolto in via definitiva nel rito abbreviato del processo sugli affidi di bambini a Bibbiano, ha presentato ieri nel centro sociale Rosta Nuova il suo nuovo libro ’Sopravvissuto. Il dramma di Bibbiano’, edito da Giunti. Durante l’evento, durato tutto il giorno e con diversi relatori, Foti ha condiviso memorie dolorose legate all’inchiesta e ha dedicato riflessioni alla tutela dei bambini vittime di abusi sessuali. È stato anche proiettato il documentario ’Non colpevole, giustizia a rovescio’, realizzato da Cusano media play, in cui si analizza il caso ’Angeli e demoni’. Il convegno è stato organizzato dall’associazione Minori diritti, "nata - ha ricordato Foti - all’indomani della distruzione del centro Hansel&Gretel" di Torino. Lo psicologo ha affermato: "Forse il mio impegno per la sopravvivenza è più difficile oggi. Certe lesioni sono irrisarcibili: il processo mediatico può creare situazioni che il processo giudiziario non ripaga, perché condanna in fretta: basta qualche giorno perché la tua immagine sia distrutta per sempre". Parla della difficoltà di rilanciare la sua attività: "Non c’è stato solo il lockdpwn: ora il mondo va a destra non solo in senso politico, ma per il crollo della cultura della solidarietà e l’aumento dell’individualismo". Invita a dare un contributo contro la violenza sull’infanzia. Cita "i piccoli di Gaza, che hanno assistito a violenze e rischiano di diventare terroristi", "il lavoro minorile", "i bambini-soldato". Evidenzia: "C’è attenzione verso la pedofilia, anche online, ma si parla poco degòo abusi nelle famiglie. È l’effetto Bibbiano – dice –, la famiglia non si tocca". Con lui ieri mattina c’era l’avvocato Andrea Coffari, che ha difeso Foti nel processo arrivato alla Cassazione, in cui è stato assistito anche dagli avvocati Giuseppe Rossodivita e Luca Bauccio. Ha fatto una dolorosa confessione: "Claudio ha speso la sua vita per aiutare tanti bambini che, come me, hanno subito il trauma dell’abuso sessuale. Ed è per questo che pure io ho voluto assistere madri e bambini vittime. Alla soglia dei 70 anni gli avrei dato una medaglia, una laurea ad honorem o un grazie, non certo ciò che gli è accaduto". Viene proiettata una pagina del gip che redasse l’ordinanza cautelare del suo arresto nel 2019: "Il dolo – dice Coffari – veniva ravvisato nel suo impegno culturale". Il video include un’intervista in cui Foti muove critiche a 360 gradi. Alla Procura, "che si è innamorata di un teorema accusatorio poi sfilacciato nel dibattimento". Agli intellettuali "che hanno lavorato per costruire l’idea che i bambini sono bugiardi e gli psicologi induttivi", citando Pablo Trincia. Ai giornalisti: "Dovrebbero confrontare le carte delle indagini con altri elementi e sentire diversi pareri". A tutta la politica: "Siamo stati attaccati da destra e abbandonati da sinistra". Secondo Foti, al centrodestra "non sembrava vero di attaccare il centrosinistra perché uno degli indagati era il sindaco del Bibbiano: voleva fare punti in vista delle regionali" del 2020. Pungola sull’oggi: "Tra le parti civili ci sono anche i rappresentanti della Regione per cui io e altri abbiamo lavorato". Scorrono vecchie immagini e parole di politici di ogni schieramento: Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Stefano Bonaccini.