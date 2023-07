Sorpresa conti pubblici, quindici milioni in più: "Costi meno impattanti e trasferimenti statali"

Reggio Emilia, 26 luglio 2023 – Presentata la variazione di Bilancio 2023 del Comune di Reggio Emilia – prevista a metà anno - insieme alla Salvaguardia degli equilibri, in vista del voto dei documenti da parte del Consiglio comunale.

"La variazione consiste in una manovra di 15,5 milioni di euro, coperta da una quota di avanzo 2022 di 11,5 milioni - ha spiegato l’assessore a Bilancio e Welfare Daniele Marchi - Altre risorse, per 2,8 milioni, sono date da economie di personale e costi dell’energia, che restano molto più alti del periodo pre-guerra ma sono leggermente inferiori al previsto, per il calo dei costi delle forniture. I 15,5 milioni di euro saranno impiegati per 6,6 in spese obbligatorie e integrazioni a politiche e partecipate dell’ente. Sono poi 8,9 milioni di euro quelli per il proseguimento di opere finanziate. Entrata straordinaria sono stati circa 4 milioni di euro per un rimborso ministeriale, per spese anticipate dal Comune in anni passati. I conti risultano dunque in ordine e la situazione delle entrate è in equilibrio".

Va messo in evidenza che parte dell’avanzo disponibile di spesa corrente - 3,2 milioni di euro - è destinata ad ‘ammortizzare’ la dinamica inflazionistica. Sono anche previste integrazioni per spese obbligatorie, spese per garantire i programmi dell’Ente e per le partecipate. Le economie di spesa sono state stimate per un valore di 2.810.000 euro. Sono state poi segnalate economie alla voce Spesa di Personale (810.000 euro), Contratto energia (1,8 milioni) e Rata debito (200.000 euro). Mentre la spesa corrente obbligatoria prevede una variazione di circa 750.000 euro per sostenere, fra l’altro, l’adeguamento Istat del contratto di refezione scolastica, canoni di bonifica e rimborsi, qualificazione del Trasporto pubblico locale, cedole librarie.

La spesa corrente a sostengo delle politiche e degli obbiettivi dell’Amministrazione comunale ha invece un valore di poco superiore ai 2,2 milioni di euro. Fra le voci principali a cui sono destinate le risorse ci sono il sostegno scolastico (450.000 euro), progetti nei quartieri (230.000 euro), centro storico (150.000 euro), Giochi del Tricolore (195.000 euro), welfare per il disagio psicologico e sociale (254.000 euro), welfare per l’integrazione cultuale e linguistica (59.000 euro), sussidi per famiglie (250.000 euro), cofinanziamento per iniziative alla Reggia di Rivalta (50.000 euro).

La variazione prevede inoltre 3.685.000 euro alle partecipate, fra cui Istituzione scuole e nidi dell’infanzia, Fcr, Fondazione per lo sport e Fondazione i Teatri.

Fra le opere già previste e per le quali occorre inserire risorse per garantirne il completamento ci sono senz’altro il secondo stralcio della cosiddetta Bretella di Rivalta, (per 3.940.000 di euro). E 500.000 euro per il restauro e la riqualificazione del Parco e della Reggia di Rivalta.