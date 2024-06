Soragni punta il dito:: "Tarquini ha fatto poco"

"Reggio ha scelto la conservazione, senza nessuna voglia di innovare e cambiare". Gianni Tasselli, candidato per ReAgire, non fa tanti giri di parole: "In due mesi abbiamo fatto lista e presentazioni, è stata una buona esperienza perché abbiamo riattivato tante persone ed è solo l’inizio di un percorso. Però una cappa di conservazione si sente e oggi si può dire che la destra non ha presa e votare il Pd per tenerla lontana è proprio una bugia". Paola Soragni (Movimento Reggio Emilia) veniva da 10 anni da consigliera comunale e un po’ di rammarico lo prova: "Agli incontri ho visto sempre più o meno le stesse persone, mentre qualcuno non sapeva neanche chi fossero i candidati. Non si crea consapevolezza nella gente e questo è comodo perché non cambia niente". Se le si chiede cosa può essere mancato, Soragni guarda a destra: "Tarquini non ha fatto una campagna degna di chi vuole vincere, non si è fatto vedere a certe riunioni e non ha accettato certe sfide, quando invece non si deve temere di portare avanti le proprie idee. Lui e Massari dicevano spesso ’Io non sono un politico’, ma state a casa, dico io: sapete quanta abnegazione ci vuole per fare politica". Giuliana Reggio di Alleanza Civica ripete "me l’aspettavo" tre volte: "Sono dispiaciuta ma in un mese solo siamo stati anche bravini. Sono andati a votare pochi e spero che Massari si impegni per Reggio e il suo cambiamento, perché ce n’è bisogno. Tutti speravano in un ballottaggio e anche il centrodestra, qualcosa avrà sbagliato per forza".

Tommaso Vezzani