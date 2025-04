Sorbolo-Brescello, Sos disagi. Mossa social anti-ingorghi

Sono troppo frequenti gli intoppi a strade e passaggi a livello, con un traffico che diventa periodicamente caotico, se non "infernale" lungo l’ex Statale 62 che collega la zona di Parma e Sorbolo-Mezzani a Brescello e alla provincia reggiana. La protesta, ormai molto frequente, si sta organizzando, con i cittadini decisi a riunirsi in un Comitato che unisca le due sponde dell’Enza, tra Reggio e Parma. Per la zona reggiana il portavoce è Lorenzo Bianchi, che si sta tenendo in stretto contatto con i cittadini del Comitato di Sorbolo-Mezzani, già impegnati a organizzare canali social per poter informare i cittadini in tempo reale e per unire quante più persone possibile in una attività di protesta civile e di sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche affinché si possa arrivare a soluzioni adeguate per limitare i disagi al traffico stradale e ferroviario che si evidenziano con troppa frequenza.

"Cerchiamo ulteriori adesioni per far sentire una voce importante, sempre più ampia", dicono i promotori. Ovviamente vengono coinvolti anche gli amministratori pubblici locali, che già da tempo insistono sulla necessità di avviare quei progetti, già noti da tempo, per migliorare la viabilità e ridurre i disagi, anche attraverso il completamento della Cispadana. "Dobbiamo fare qualcosa prima che succeda il peggio, per non pensare che avremmo potuto farlo e non lo abbiamo fatto. Se si è arrivati a dar vita a un comitato è solo perché la situazione non è più sopportabile", aggiungono i promotori del Comitato, convinti che non si possa attendere ancora.

Antonio Lecci