Sordiglio, frontale tra due auto. Tre persone portate in ospedale

di Settimo BaisiScontro frontale tra due autovetture a Sordiglio di Casina, tre le persone ferite e soccorse dal servizio del 118: due portate all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, una al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Nessuno risultava essere in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato ieri verso le 15,30 a Sordiglio di Paullo in comune di Casina. Le due auto, che procedevano in senso opposto, giunte nei pressi del borgo di Sordiglio, per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, si sono scontrate frontalmente.

L’impatto è stato violentissimo e subito è stata allertata la centrale del 118 che ha inviato nella omonima località i sanitari della Croce Rossa di Casina, l’automedica di Castelnovo Monti, Vigili del fuoco di Castelnovo Monti e i carabinieri della stazione di Casina per i rilievi dell’accaduto e il controllo del traffico stradale durante l’intervento di soccorso. Per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i dovuti accertamenti, la strada è rimasta chiusa al traffico per qualche ora.

Nell’impatto delle due auto sono rimaste ferite tre persone, ma per fortuna al momento nessuna presentava, secondo i sanitari intervenuti, particolari situazioni di gravità. Due persone sono state portate in ambulanza all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, di cui una con ferite di lieve entità e una con traumi più gravi ma non in pericolo di vita. Una terza persona invece stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia in condizioni di media gravità per il trauma subito nell’impatto.