Sorgenti Resistenti . Il festival ’PoetaTerra’ fra impegno e storie

Trekking poetici, azioni pubbliche, spettacoli e picnic di storie. Questo il denso programma del weekend che inizia oggi, per il festival Sorgenti Resistenti | poetaTerra, a cura del Teatro dell’Orsa: tre giornate a San Bartolomeo, con iniziative gratuite per ogni età.

Si parte oggi, alle 17, con il trekking poetico ‘Brevi lezioni di meraviglia’, a cura del Teatro dell’Orsa, che alle 18.30 guiderà l’azione partecipata ‘Manifesto per l’acqua’.

Alle 20.30 la compagnia Mulino ad Arte presenterà ‘La parabola discendente’, "monologo comico, profondo e attuale sull’essere genitore ambientalista". Domani alle 9.30 parte la Giornata ecologica, occasione di prendersi cura del quartiere, ripulendolo, in collaborazione con Sanba aps (portare un paio di guanti), mentre alle 16.30 è in programma il Picnic di storie, dai 4 anni in su, a cura del Teatro dell’Orsa: portare tre libri amati. Domenica 7 settembre alle 18, in collaborazione con Reggio Emilia Meteo, verrà inaugurata la Stazione metereologica, mentre alle 18.30 andrà in scena lo spettacolo con musica dal vivo, dai 5 anni e per ogni età, ‘La fonte incantata. Storie per nutrire il Pianeta’ del Teatro dell’Orsa: "Scorre e zampilla il tempo delle storie" suggerisce l’interprete Monica Morini, a proposito di questa suggestiva creazione, in cui è accompagnata dal musicista e compositore Gaetano Nenna. Nell’area della sagra di San Bartolomeo, dove si terranno gli appuntamenti, sarà attiva un’area ristoro con aperitivi e servizio bar. Domani e domenica 7 possibilità di cena tradizionale (su prenotazione al 348 0448427). Info, messaggio WhatsApp al numero 351 5482101. Programma completo: www.teatrodellorsa.com/sorgenti-resistenti-festival-poetaterra/. Il festival è sostenuto dal comitato territoriale Iren Reggio.

Lara Maria Ferrari