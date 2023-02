Sorgerà il direzionale "Chrystal Building"

In via Gran Sasso d’Italia sorgerà il cosiddetto "Chrystal Building", un direzionale che sarà costruito con tutti i crismi della modernità, adibito prevalentemente ad uffici. E proprio la ditta incaricata dei lavori per la costruzione, mentre effettuava le escavazioni per realizzare le fondamenta, avrebbe distrutto il muretto della villetta di fronte al civico 20 e rompendo pure la passerella pedonale che conduce all’ingresso, isolando di fatto l’abitazione e non consentendo l’accesso in sicurezza. Dopo l’arrivo di forze dell’ordine e tecnici comunali, gli operai si sono messi subito al lavoro per effettuare il ripristino e riparare il danno.