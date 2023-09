Sorpesa a don Giovanni a Ventasso: 40 anni di sacerdozio

Dopo il restauro e la sistemazione del campanile, la chiesa parrocchiale di Ramiseto (Ventasso) ha ripreso l’antico vigore con il ‘nuovo’ parroco don Giovanni Davoli, arrivato da Cella (Reggio Emilia) da oltre un anno in sostituzione del compianto parroco don Danilo Gherpelli. Domenica 10 settembre per don Giovanni correva il 40esimo anniversario di sacerdozio, una ricorrenza che non poteva sfuggire ai collaboratori di parrocchia, in primis l’accoluto Valdo Bianchi, anche se don Giovanni si è guardato bene dal rende pubblico questo suo importante traguardo. Stando al gioco, i parrocchiani hanno preparato la festa in gran segreto ed è stata per lui una graditissima sorpresa al limite della commozione. Fra l’altro essendo stata l’ultima domenica antecedente l’inizio dell’anno scolastico, don Giovanni, aveva invitato i bambini della scuola primaria con i loro zainetti, posti accanto all’altare all’inizio della messa e ripresi alla fine, dopo aver ricevuto la benedizione. Al termine della santa messa, accompagnata dal coro con voce e chitarra di Irene, i festeggiamenti a sorpresa di don Giovanni, che ha consegnato a piccoli e grandi buoni gelati offerti da Agrigelato di Ramiseto. E’ seguito quindi nel piazzale della chiesa un momento conviviale con il ‘Don’: un ricco rinfresco preparato dai parrocchiani per festeggiare il parroco don Giovanni Davoli.

s. b.