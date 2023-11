Sorpresa, i SickTeens sono diventati quattro

La cosa che stupisce dei SickTeens, visti e ascoltati a mezzo metro da noi, ora che sono usciti dalla macchina X Factor, è la saggezza delle parole, sommata alla gentilezza dei modi.

Le piccole (nel senso anagrafico), aspiranti rockstar sono davvero cambiate. Sregolatezza poca, argomenti tanti. Come i loro fan coetanei, che nel tardo pomeriggio di ieri sono accorsi a decine, fuori dal negozio Sky in via Emilia, per abbracciare i loro beniamini Alex, Rick e Gonza, classe 2003, di ritorno finalmente nell’amata Reggio, che vuole dire casa ed erbazzone.

Lo hanno rincarato più volte, "E’ stato bello tornare perché abbiamo trovato l’erbazzone". Attenzione, però, perché all’evento organizzato dalla produzione Sky si è presentato un quarto elemento. Il quarto SickTeens – ebbene sì, la band da adesso in poi sarà formata da quattro musicisti – ovvero Riccardo Mamoli, in arte Avoc, produttore prossimo a diventare bassista. Apparso da subito l’eminenza grigia dietro molte decisioni. Una folla ordinata e composta di teenager si è messa in fila per ottenere selfie e autografo dalla band - tra cui svettava la chioma di Avoc - genitori dei ragazzi compresi: una mamma ha appeso il cartello arancione alle loro spalle. Poi è venuto il momento dell’intervista, e qui Alex e colleghi hanno aperto il cuore e lasciato parlare le emozioni riguardo un’esperienza che seppur conclusa, non dimenticheranno mai. "Stare a X Factor è stato molto travagliato – attacca Alex – appena usciti ci siamo detti che potevamo farlo meglio, un’altra volta e con una consapevolezza diversa. Ma più di tutto l’esperienza ci ha dato un’umanità diversa, interagire con un pubblico molto vasto. Volevamo portare ‘Gli ostacoli del cuore’ di Elisa, i Backstreet Boys e altre cover, ma Morgan aveva in mente altro per noi. Canzoni dagli anni ‘90 in giù, mentre noi volevamo canzoni dal 2000 in su. Eravamo molto impauriti e avevamo paura di snaturarci".

Poi qualcosa è scattato, rivelano. "Abbiamo messo il rock’n’roll, i SickTeens dovevano emergere in ogni brano, ovunque cadesse la scelta di Morgan". Ed è qui che arriva la risposta che non ti aspetti, specie da tre ragazzi di 20 anni scarsi. Qual è la natura dei SickTeens? Tre anni di carriera sono pochissimi, ma sapere che cosa piace come base per proseguire è fondamentale. Aggiunge Avoc: "L’ho detto a Morgan quando è venuto a salutarci sulle scale, al momento dell’eliminazione al quarto Live Show. Ci ha insegnato tanto, compreso l’esplorare suoni che non ci piacciono o non apprezzavamo al cento per cento – e, indicando Alex – Lui ha fatto un cambiamento radicale, anche di carattere".

Il frontman rivela il momento più bello, e cioè quando Fedez rosicava ai bootcamp, perché i SickTeens non erano finiti in squadra con lui, e i ragazzi del loft, rapporto platonico di condivisione e amicizia vere. "Ci siamo sentiti con Matteo, uscito l’altra sera, e il progetto è trovarci qui a mangiare l’erbazzone". Si è parlato del ‘famoso inedito’, un misterioso brano che potrebbe vedere presto la luce, e del fatto che si sentano le persone più sbagliate a cui chiedere consigli. "Ci siamo buttati, daje, facciamolo. E’ andata così – confessa Alex - Secondo me chi è agli inizi deve rendersi conto che è agli inizi e cercare tutto ciò che può far crescere la propria musica".