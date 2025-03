Sorpresa Seta: Cirelli lascia. Azienda unica, la battaglia. I sindaci battono cassa

Il presidente di Seta Alberto Cirelli si è dimesso. Il consiglio d’amministrazione dell’azienda di trasporti è stato informato in queste ore, così come hanno appreso la notizia gli azionisti pubblici e privati. Le motivazioni? Le indiscrezioni rimandano a una scelta personale dovuta a motivi di salute, ma in queste ore è impossibile non pensare che possa aver influito sulla scelta anche la fibrillazione di questi mesi legata alle sorti di Seta. Cirelli (nella foto) in passato aveva messo a disposizione il proprio mandato in occasione dell’ennesima giornata nera dei trasporti a inizio anno scolastico. Aveva manifestato l’impossibilità di incidere sul miglioramentodel servizio, innescando la ’rivolta’ dei territori – Comuni e province di Modena e Reggio – contro Tper e l’amministratore delegato di Seta Riccardo Roat, giudicati troppo Bologna-centrici. È seguito uno scontro a distanza tra i soci pubblici e i vertici aziendali. Fino a quando di recente è stato approvato un piano di rilancio che prevede tra l’altro il ripristino del servizio ai livelli del 2023 attraverso l’assunzione di cento autisti, sebbene per arrivare a una qualità soddisfacente del trasporto pubblico occorrerebbero almeno 4 milioni di euro, che al momento non si sa dove andare a reperire. I sindaci hanno manifestato una timida apertura di credito sul piano, i sindacati e in particolare la fim Cisl invece lo hanno bocciato senza appello perchè continuano a mancare le risorse.

La sfida finale, in vista del bando pubblico per l’affidamento del servizio del 2026, è l’idea di un’azienda unica regionale che integri tutte le aziende locali. Il presidente Michele de Pascale e l’assessora Irene Priolo lo hanno ribadito più volte, anche se i territori non si fidano. Il timore è che Modena venga inghiottita in questo colosso perdendo completamente la già poca autonomia e presa sul territorio di cui disponeva. Sull’argomento circolano un paio di considerazioni: intanto per Modena sarebbe meglio l’azienda unica regionale che la holding: se il territorio negozia bene potrebbe ottenere più spazio e più autonomia nelle decisioni rispetto alla holding. Inoltre, come il sindaco Massimo Mezzetti, ha spesso fatto presente più o meno tra le righe, l’interlocutore per la costruzione di questa nuova realtà deve essere la Regione, lo stesso presidente de Pascale, una figura terza insomma. Non può essere Tper che sul prossimo assetto ha tutto l’interesse a rivendicare un proprio spazio. Resta l’incognita delle risorse.

De Pascale ha annunciato 15 milioni per il trasporto pubblico, ma bisognerà vedere come vengono distribuiti tra le varie province. Tornando alle dimissioni di Cirelli, la decisione sarà ratificata dal Consiglio d’amministrazione giovedì. Poi – in occasione dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci (forse a maggio) si aprirà sulla nomina del successore che dovrà condurre in porto la trattativa in corso tra azionisti, vertici aziendali e Regione.