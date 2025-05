Sorpresi a rubare di notte, agente ferito alla testa

Reggio Emilia, 26 maggio 2025 – Si introducono in una tabaccheria per rubare, vengono scoperti e colpiscono un agente con un arnese da scasso, causandogli dieci giorni di prognosi. Ma la polizia è riuscita ad arrestare un 41enne.

Tutto è accaduto nella notte fra sabato e domenica, dopo che un residente aveva segnalato di una possibile effrazione nella tabaccheria di via Tassoni, al civico 80, con due persone dal volto coperto. All’arrivo degli agenti un uomo è uscito dalla tabaccheria e ha iniziato a colpire più volte alla testa il poliziotto che cercava di fermarlo, per poi darsi alla fuga a piedi.

Nel mentre, dalla tabaccheria è uscito il secondo malvivente, che però è stato fermato dai poliziotti. Il 41enne tunisino, volto molto noto alle forze dell’ordine per plurimi precedenti, stando agli accertamenti aveva raggiunto la tabaccheria assieme al complice a bordo di un’auto che era stata rubata qualche giorno prima a Reggio Emilia, come risultava da una regolare denuncia sporta dal proprietario. All’interno del veicolo sono poi stati trovati diversi arnesi e grimaldelli da scasso e un’ascia.

Il magrebino è stato quindi portato in questura e arrestato per rapina impropria in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, in attesa di convalida. L’agente ferito è stato portato al pronto soccorso per essere medicato. L’auto rubata è stata invece immediatamente restituita al legittimo proprietario, mentre gli strumenti e l’ascia trovati all’interno sono stati sequestrati.

Proseguono le indagini della polizia per cercare il secondo rapinatore che si è dileguato.

Sull’episodio interviene anche il Siulp, sindacato di polizia: “Ancora una volta, questo grave fatto evidenzia i rischi sempre maggiori a cui sono esposti i poliziotti nello svolgimento del proprio dovere. È inaccettabile che chi serve lo Stato e i cittadini debba diventare bersaglio di una violenza cieca e ingiustificata. Riteniamo indispensabile un segnale forte e concreto da parte delle istituzioni a tutela di tutti gli operatori di polizia, attraverso maggiori risorse, strumenti di difesa adeguati e un quadro normativo che scoraggi efficacemente ogni forma di aggressione”.