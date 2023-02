Sorpresi durante la vendita di cocaina: condannati entrambi a quattro anni e due mesi

Quattro anni e due mesi: è la condanna decisa dal giudice Dario De Luca, all’esito del processo con rito abbreviato, per due uomini sorpresi durante una cessione di cocaina nei pressi di un bar tra via Emilia San Pietro e viale Montegrappa: per loro, nella sera del 26 aprile scorso, era scattato l’arresto, a opera degli agenti della questura. Lorenzo Selvitella, un 48enne con precedenti specifici, aveva appena acquistato 22 grammi di cocaina, in un unico pezzo, dal 33enne albanese Enri Macaj. Quest’ultimo aveva addosso 6 grammi di droga, mentre altri 9 sono stati ritrovati a casa, dove teneva anche un bilancino di precisione. Per Selvitella, sottoposto all’obbligo di firma e di dimora, il pm Maria Rita Pantani ha chiesto 6 anni di pena e 22mila euro di multa, contestandogli, oltre a quell’episodio, una trentina di cessioni di droga da un grammo l’una avvenute nel corso di due anni. Per Macaj, in custodia cautelare in carcere, ha invece domandato 5 anni e 20mila euro.

La difesa, affidata all’avvocato Michele Gatti, ha chiesto per i due imputati che lo spaccio venisse inquadrato come fatto di lieve entità, oltre alle attenuanti. Entrambi avevano ammesso la responsabilità : Selvitella aveva detto che in parte usava la droga per sé, in parte la condivideva con gli amici; Macaj aveva parlato di un acquisto per uso personale e poi di averla venduta, per recuperare soldi, anche all’altro. Il giudice ha disposto pure una multa da 20mila euro a testa. Per l’albanese, che al momento dell’arresto era entrato in Italia da un paio di settimane, ha deciso anche l’espulsione una volta espiata la pena. L’avvocato Gatti preannuncia che, lette le motivazioni della sentenza, valuterà "un eventuale ricorso in Appello".

Alessandra Codeluppi