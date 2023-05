Sorpreso a bivaccare davanti al bar Marconi Clandestino espulso

Un 28enne tunisino, irregolare sul territorio, è stato sorpreso dalla polizia locale e dagli agenti del posto di polizia di via Turri, mentre bivaccava davanti al bar Marconi venerdì mattina alle 9, durante i consueti controlli straordinari in zona stazione.

Il giovane – già noto alle forze dell’ordine, con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti, nonché appunto clandestino – ha tentato di sfuggire alla cattura, sbracciandosi e iniziando a correre. Ma alla fine è stato fermato dagli agenti e portato in caserma. Il questore Giuseppe Ferrari ha disposto l’accompagnamento al centro di permanenza di Ponte Galeria (Roma) in attesa di essere rimpatriato.