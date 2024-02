Sorpreso a rubare al market: il 39enne patteggia

Era stato notato mentre si aggirava in modo sospetto tra gli scaffali del supermercato Famila a Gualtieri. Alcuni dipendenti gli avevano chiesto di mostrare quanto aveva con sè. Lui, Zaal Gureshidze, georgiano 39enne, senza fissa dimora, aveva reagito in modo aggressivo: si era scagliato contro un lavoratore del punto vendite, poi aveva dato spintoni e lanciato una bottiglia di vetro, infine era fuggito. Nel frattempo erano accorsi i carabinieri, e lui ne aveva spintonato uno. Il fatto era accaduto il 21 gennaio, intorno alle 13. Per lui erano scattate le manette per tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Nascoste dietro la schiena, e sorrette da una cintura, teneva una bottiglia di vodka e una di rum, da cui era stato tolto l’antitaccheggio. Nella prosecuzione della direttissima, davanti al giudice Luigi Tirone, il 39enne, difeso dall’avvocato Jenny Loforese, ha patteggiato 1 anno, 7 mesi e 440 euro di multa, con la sospensione condizionale della pena, in virtù della quale gli è stata revocata la misura cautelare a cui era stato sottoposto dopo la convalida dell’arresto (obbligo di firma quotidiano): in quell’udienza lui si era detto dispiaciuto per la sua condotta.

