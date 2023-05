Sorpreso a rubare, strattona i negozianti

Entra in un negozio per rubare e picchia i commercianti: un 28enne albanese, in Italia senza fissa dimora, e con problemi psichiatrici, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina impropria. E’ successo mercoledì pomeriggio nel ‘Bazar’ in viale Martiri della Libertà. Il giovane è stato sorpreso nel tentativo di rubare dei capi d’abbigliamento dal proprietario dell’attività, che lo ha bloccato. Il 28enne per scappare ha strattonato il commerciante e la moglie. Sono stati allertati i carabinieri, giunti della tenenza di Scandiano. Il titolare ha riferito che il giovane dopo la colluttazione era riuscito a fuggire. E’ stata intanto recuperata una borsa all’interno dalla quale erano nascosti due giubbotti presi nel negozio. La vittima ha indicato ai militari la direzione di fuga del malvivente e ha fornito una dettagliata descrizione. Il 28enne indossava un paio di jeans ed era a torso nudo. I carabinieri in pochi minuti hanno ritracciato il giovane nei pressi della stazione. E’ stato identificato e arrestato. La moglie del titolare, colpita al torace nella colluttazione nel frattempo è stata portata al Magati: ne avrà per dieci giorni.

Ieri il giovane è comparso davanti al giudice Francesca Piergallini per la direttissima. Assistito dall’avvocato Francesca Miglioli, ha ammesso la responsabilità e riferito di soffrire di una patologia mentale: "In quel momento - ha detto - non ero lucido". Risulta che abbia un disturbo psichiatrico certificato. Il 25 aprile era stato fermato dai carabinieri di Cervia e accompagnato al pronto soccorso di Ravenna perché in stato di agitazione, poi ricoverato in regime di Tso al dipartimento di salute mentale, infine trasferito sempre con Tso a Correggio e dimesso il 3 maggio, giorno dell’aggressione. Risultano due precedenti per lesioni, nel ’18 e ’21, da cui è stato prosciolto per vizio totale di mente. Il pm ha chiesto l’obbligo di dimora a Scandiano e quello di firma quotidiano, ravvisando il rischio di reiterazione del reato: misure cautelari che il giudice ha applicato a Milano, dove si trova la comunità che lo aiuta da tempo, fornendogli sostentamento e sostegno nella ricerca di alloggi.

m.b.