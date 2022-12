Sorpreso con la droga in stazione, morde un carabiniere: arrestato

Alla vista di una pattuglia dei carabinieri si è disfatto, gettandolo sotto un’autovettura in sosta di un involucro contenenti sei bustine già confezionate di marjuana. Gli uomini in divisa però hanno recuperato la droga e lo hanno fermato, ma davanti alle contestazioni, l’uomo è andato in escandescenza arrivando persino a morsicare il dito di un militare.

Per questi motivi accaduti il pomeriggio della vigilia di Natale nei pressi della stazione ferroviaria di Reggio, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale hanno arrestato un cittadino nigeriano di 27 anni, domiciliato in città, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana diretta dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci.

Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità degli indagati.

All’uomo i carabinieri hanno sequestrato una decina di grammi di marjuana suddivisa in dosi e circa 300 euro ritenuti provento della presunta illecita attività di spaccio. L’origine dei fatti intorno alle 15 del 24 dicembre scorso quando una pattuglia della sezione radiomobile nel transitare in viale IV Novembre notava un gruppo di cittadini stranieri, tra cui uno che alla vista dell’auto di servizio, gettava una busta sotto un’autovettura in sosta e immediatamente dopo portava la mano sinistra alla bocca come se dovesse ingoiare qualcosa.

Notato ciò i carabinieri si portavamo dove si trovava il giovane che veniva bloccato e allo stesso tempo recuperavano sotto l’autovettura la busta da lui gettata risultata contenere altre sei buste auto sigillanti con all’interno marjuana del peso complessivo di 8 grammi.

Nel portafoglio invece circa 300 euro ritenuti provento dello spaccio anche alla luce dello stato di nullatenenza dell’uomo. Alla luce di quanto accertato l’uomo identificato un ventisettenne nigeriano veniva fatto salire all’interno dell’autovettura per essere condotto in caserma.

Percorsi alcuni metri l’uomo iniziava a colpire, con delle manate, le paratie della celletta sita all’interno dell’autovettura motivo per cui per evitare che lo stesso danneggiasse la Gazzella e che si facesse male i militari decidevano di contenerlo con le manette in dotazione. Una volta fermata la marcia e aperta la portiera, l’uomo in evidente stato di alterazione iniziava a divincolarsi.

A fatica gli operatori sono riusciti a mettergli le manette ai polsi, circostanza nella quale l’uomo mordeva l’anulare della mano sinistra di uno dei due militari provocandogli una lieve ferita. Giunto in caserma e alla luce di quanto accertato l’uomo veniva arrestato e ristretto a disposizione della Procura reggiana.