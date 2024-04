Sorpreso con tre etti di hashish in auto e nel B&B: "Non spaccio, lo uso per alleviare il dolore"

Oltre tre etti di droga sequestrati a un 59enne arrestato per spaccio. L’uomo è finito nei guai dopo un incidente stradale senza feriti domenica sera a Scandiano, quando ha tamponato un’altra auto. I carabinieri lo hanno sorpreso senza assicurazione. Avendolo visto nervoso e dati i suoi precedenti per droga lo hanno perquisito trovandogli nei pantaloni tre panetti di hashish per 150 grammi. I militari poi sono andati nel suo domicilio, in un B&B della zona, dove hanno trovato altri due etti. L’uomo è comparso davanti al giudice Matteo Gambarati per la direttissima. Assistito dall’avvocato Giulia Incerti (ieri in aula la collega Laura Torreggiani), ha risposto giustificandosi con l’uso personale. Lui, sorretto dalle stampelle, ha detto di avere una malattia degenerativa ai nervi delle gambe e che assume droga per trovare sollievo ai dolori. Ha giustificato il quantitativo dicendo di aver ricevuto una somma di denaro dall’Inps che gli ha permesso di acquistarlo. Il pm ha chiesto l’obbligo di firma, la difesa invece la remissione in libertà, sostenendo non si potesse escludere l’uso personale e che dal telefonino non sono emersi elementi compromettenti. Il gip lo ha rimesso in libertà; è stato chiesto un termine a difesa e il processo proseguirà a giugno.

m.b./al.cod