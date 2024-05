Sorpreso dai carabinieri con un coltello in tasca, sedicenne nei guai

I carabinieri di Campagnola hanno denunciato un adolescente di 16 anni trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di quasi dieci centimetri di lunghezza. L’accusa è di porto di armi od oggetti atti ad offendere. E’ accaduto il 5 maggio, durante un controllo sul territorio. In via Guastalla, a Rio Saliceto, la pattuglia del 112 ha notato il giovane nei pressi di un casolare abbandonato, insieme ad altri ragazzi. Si è ipotizzato che fossero in zona per qualche situazione sospetta, se non addirittura per una intrusione illecita in area privata, come già accaduto in diverse abitazioni attualmente in disuso. E’ stato deciso di effettuare un accertamento. Uno dei giovani, di fronte al controllo, è apparso nervoso e insofferente, facendo emergere sospetti nei carabinieri, i quali hanno approfondito la verifica. Da cui è emerso il possesso del coltello, della lunghezza complessiva di 19 centimetri. I carabinieri hanno contattato i genitori del minore, invitandoli insieme al figlio a presentarsi in caserma per i provvedimenti previsti dalla legge.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Allo stesso tempo si è proceduto anche al sequestro del coltello. Da capire il motivo di quel possesso, che nella prima fase di indagine non ha trovato delle logiche giustificazioni.