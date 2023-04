Sorpreso fuori casa in pandemia "Aggredì i vigili". A processo

È finito a processo per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale per una vicenda che risale all’epoca delle restrizioni dettate dai Dpcm anti-Covid durante la pandemia. Un giovane rumeno era stato pizzicato – insieme ad altri due amici – fuori dall’abitazione da un controllo da parte della polizia municipale allertata da una signora che aveva sentito la musica alta di uno stereo acceso dal gruppo. È scattata così la sanzione per i tre, ma durante la compilazione del verbale, il ragazzo è andato in escandescenza. Secondo l’avvocato Matteo Marchesini (foto) il suo assistito non ha aggredito nessuno e avrebbe solo alzato un po’ i toni. Nell’udienza di ieri, davanti al giudice Michela Caputo, sono stati sentiti cinque testimoni. Il processo è stato rinviato al 25 maggio per l’esame dell’imputato.