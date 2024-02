Sorpreso in auto con una mazza da baseball

Fermato insieme a due suoi amici, un 20enne residente nella Bassa è apparso piuttosto nervoso al normale controllo stradale dai carabinieri di Campagnola, l’altra notte verso le tre, in paese. I militari si sono insospettiti e hanno approfondito gli accertamenti, scoprendo che nell’auto c’era una mazza da baseball, di proprietà di uno dei giovani a bordo che non è stato in grado di fornire adeguate giustificazioni sul possesso. Per questo è stato denunciato alla Procura per porto di armi od oggetti atti ad offendere. La mazza, della lunghezza di 82 centimetri, è stata sequestrata. Sono sempre più numerosi i controlli delle forze dell’ordine che si concludono con rinvenimento di mazze, bastoni, coltelli e altri oggetti potenzialmente pericolosi, ma senza alcuna valida giustificazione che possa evitare la denuncia.