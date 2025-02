Sorpreso mentre rubava in casa, scatta l’obbligo di dimora

È stato convalidato ieri dal giudice Andrea Rat l’arresto in flagranza di un 40enne, un colombiano residente a Milano, che era stato sorpreso a rubare in un casa di Gattatico da madre e figlio. Per lui ha disposto la misura cautelare chiesta dal pubblico ministero, cioè l’obbligo di dimora nel comune di Milano. Sabato pomeriggio i proprietari, al rientro da commissioni, avevano trovato la porta aperta sorprendendo due estranei dentro la loro abitazione, che era già stata messa a soqquadro. Uno dei due è fuggito, mentre il 40enne era stato tenuto fermo a terra in cortile dal figlio, fino all’arrivo dei carabinieri di Brescello nel frattempo chiamati dalla madre. Per il colombiano sono state formulate le ipotesi di tentata rapina impropria (perché avrebbe usato violenza) e anche di lesioni perché nel tentativo di scappare avrebbe spintonato la padrona di casa, che poi si è fatta medicare al pronto soccorso. Per l’uomo è scattato l’arresto alle 19 di sabato.

Aveva con sé un oggetto artigianale in plastica rigida, probabilmente usato per forzare la serratura, e una torcia, ma anche un orologio con cinturino d’oro e cuffie bluetooth riconosciuti come appartenenti al figlio. Dall’abitazione sono spariti alcuni profumi, si presume sottratti dal complice, e dentro una federa da cuscino, utilizzata come sacco per la refurtiva, è stata trovata una console PlayStation pronta per essere portata via. Comparso ieri in tribunale, difeso dall’avvocato Sabrina Ori, il 40enne si è avvalso della facoltà di non rispondere.

al. cod.