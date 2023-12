Sorride il Parco dell’Appennino: "Dieci milioni per il 2024"

Approvato dal Consiglio direttivo e dalla Comunità del Parco all’unanimità il bilancio di previsione il Parco Nazionale dell’Appennino-tosco emiliano per l’anno 2024 con varie progettualità innovative. Le entrate registrano successi nel cogliere finanziamenti europei e nazionali. La stragrande maggioranza di queste risorse del Parco non sono assorbite dall’Ente ma fluiscono all’esterno sul territorio e sui suoi operatori pubblici e privati. "Il Parco nazionale dell’Appennino ha dimostrato capacità di attrarre importanti risorse aggiuntive sul suo territorio e per la sua specifica missione attraverso il successo nelle competizioni su bandi europei, nazionali e regionali. – commenta il direttore Giuseppe Vignali –. Le entrate dai 2 milioni del trasferimento ministeriale ordinario salgono a 10 milioni per il 2024, che potranno diventare 15-18 milioni con le nuove risorse in arrivo". Ed ecco i progetti su cui il Parco intende operare. Sul tema ‘Natura e cambiamento climatico’, guardando al presente e alla sostenibilità futura progetti come Life Claw, Life Bee Adapt, Life agriCOlture, Horizon Arcadia, Parchi per il Clima (efficientamento di scuole ed edifici pubblici, pulmini elettrici, miglioramento dei boschi e foreste pubbliche). Sul ‘Turismo sostenibile’ significativo l’impegno del Parco con i progetti Humanitas, Carta Europea per il Turismo Sostenibile seconda e terza fase, guide e tour operator, riconoscimento Guide Parco, gestione aperta della Riserva dell’Orecchiella con l’Arma dei Carabinieri, riqualificazione di sentieri all’interno del perimetro del Parco, mentre continua e va verso i vent’anni l’esperienza di "Neve Natura e Cultura d’Appennino". Segnaletica di valore lungo tutta la Via Matildica del Volto Santo da Mantova a Lucca passando per Guastalla, Reggio Emilia e Castelnuovo Monti Garfagnana. Il progetto è stato finanziato come secondo classificato su 200 candidature, un vero successo. Sulle foreste e crediti di sostenibilità si prevede il raddoppio crediti ceduti e acquistati da imprese per il 2024. I Gessi triassici della Valle del Secchia acquisiti patrimonio Unesco 2023 resteranno nella storia.

s. b.