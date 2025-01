Nel turno infrasettimanale di Divisione Regionale 1 sorride solo il Basket Jolly (20), che conquista la decima vittoria stagionale sbancando non senza difficoltà Castelfranco (8). Il punteggio finale, 68-64 per gli uomini di Stachezzini, evidenzia l’equilibrio in campo: a fare la differenza sono Marino e Taddei, autori di 17 punti ciascuno, che mantengono i cittadini al terzo posto della graduatoria. Profondo rosso, invece, per la Pallacanestro Correggio (8): i 14 di Manicardi non bastano per evitare un pesante kappao (70-46) sul campo dell’ex fanalino di coda in solitaria Anzola (8). Non va meglio alla Pallacanestro Reggiolo (10), che colleziona la quinta sconfitta di fila con l’80-56 interno con la Vis Persiceto (18), dove l’unico a salvarsi è Neri, autore di 24 punti. Niente da fare, infine, per il Basketreggio (8), battuto 82-63 dalla capolista Piacenza (28) nonostante i 17 punti di Lasagni. Oggi si torna subito in campo: alle 21,15 Reggiolo ospita il Jolly.