Sorride solo l’Under 16. Sonante 0-3 sotto la torre pendente

Nel fine settimana del vivaio della Reggiana sorride solo l’Under 16 (foto). La squadra allenata da mister Bertoni passa con un rotondo 3-0 sul campo del Pisa, chiudendo la pratica già nel primo tempo: è Puccio, dopo poco più di un quarto d’ora, ad aprire le marcature, poi nel giro di 10’ i granata colpiscono altre due volte, con Tema e Di Lieto, garantendosi una ripresa in assoluta gestione. Sul medesimo campo non c’è gloria, invece, per l’Under 15: l’11 allenato da Minozzi si illude quando Koguashvili, al 15’, firma il provvisorio 0-1, ma gli ospiti non hanno fatto i conto con Bassetti. Il numero 10 neroblu, infatti, impatta al 31’, per poi firmare il sorpasso ad inizio ripresa, mettendo a segno il definitivo 2-1 per i suoi.

Derby del Secchia sfortunato, infine, per l’Under 17, che cade 1-0 per mano del Modena: di Dzenitis, al 15’, il gol partita, poi la Reggiana è rimasta in 10 per la doppia ammonizione a Mascolo e non è riuscita a riaprire i giochi.