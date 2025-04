Sorvegliato speciale viola la misura: arrestato a Cavriago

Reggio Emilia, 26 aprile 2025 – Era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Crotone, ma ha violato la misura ed è stato arrestato a Cavriago, nel Reggiano, dove vivono i genitori. Il 44enne era finito in manette in Calabria il 22 giugno del 2024 a seguito di una violenta lite nel cuore della notte con la compagna, la quale lo aveva accoltellato: lei venne arrestata per tentato omicidio, lui per violazione del divieto di avvicinamento al quale era già sottoposto sempre per violenze domestiche nei confronti della donna, misura emessa dal tribunale di Reggio, dove vivevano in precedenza.

Poi, nel settembre 2024, aveva stabilito la sua dimora nel comune di Crotone e il tribunale di Bologna aveva applicato nei suoi confronti la sorveglianza speciale per la durata di 3 anni con obbligo di soggiorno nella città calabrese. Misura che però ha violato nei giorni scorsi, tornando a Cavriago senza l’autorizzazione del magistrato. I carabinieri di Cavriago lo hanno dunque arrestato e condotto in carcere.