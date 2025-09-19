Sos aggressioni, l’Urp si blinda. Arriva il ‘collare’ con l’allarme. Videocitofono ipotesi futura

All’Urp del Comune di Reggio scattano le misure di sicurezza dopo l’episodio dello scorso fine giugno, in cui un giovane straniero ha dato in escandescenza, arrivando a minacciare di sfondare la porta a vetri degli uffici. Risale infatti allo scorso martedì la determina dei dirigenti di piazza Prampolini relativa all’installazione di un impianto antintrusione "con trasmettitori a collare manuale antistrappo wireless, attivabile in caso di aggressione, di cui sarà dotato ogni singolo operatore in servizio nell’ufficio relazioni con il pubblico (Urp)".

Lo spazio di via Farini, si legge ancora nell’atto, "è un punto di contatto che riveste particolare importanza". Pertanto, "la sicurezza è una priorità sia per i cittadini la cui presenza è costante, sia per i dipendenti comunali che potrebbero trovarsi in situazioni di pericolo". L’installazione dell’impianto di ‘security’ è stato affidato alla ditta Si.Re.Com di San Martino in Rio, che si è aggiudicata un appalto da 3.790 euro. A partire dallo scorso luglio e per tutta l’estate, per ragioni di sicurezza, all’Urp reggiano si accedeva solo tramite appuntamento. Dopo la sperimentazione, questa decisione di un ulteriore passo con il telecomandino portatile. Perché questo oggetto, sarà azionabile da remoto, indossabile al collo per essere a portata di mano anche nei momenti in cui il dipendente non è al suo posto. La rivoluzione anti-degrado dovrebbe partire, secondo i piani del Comune, attorno alla metà di ottobre. E, nel mentre, per i prossimi mesi, forse con l’inizio dell’anno nuovo, ma anche prima, l’amministrazione potrebbe annunciare l’installazione di nuovi dispositivi di sicurezza, meno ‘leggeri’ e più definitivi per mettere definitivamente a regime l’antidoto al problema degrado. Secondo quanto filtra, è possibile che il Comune decida di procedere a una gara per la fornitura di videocitofoni, un modo per rendersi conto subito della pericolosità o meno dell’utenza. Ma non è detto che l’eventuale videocitofono, che resta per ora un’idea, non possa essere aggiuntiva rispetto al telecomandino indossabile. Tutte riflessioni, con al centro la priorità di avere la sicurezza assoluta per i dipendenti comunali.

Gli episodi di pericolo e di forte tensione – entrambi con protagonista la stessa persona – avevano preso vita il 27 giugno e il 21 luglio di quest’anno, a poche settimane l’uno dall’altro. Dopo il primo episodio, nel quale l’esagitato aveva dato in escandescenze dentro all’ufficio, il Comune aveva formalizzato l’obbligatorietà di un appuntamento, temporanea, per accedere all’Urp. Nel secondo caso, infatti, l’uomo aveva inveito contro le dipendenti colpendo le vetrate dei locali. Anche in quel caso era stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. I servizi comunali non devono diventare delle trincee inaccessibili per i cittadini, ma è altresì doveroso che l’amministrazione tuteli con ogni possibile dissuasione i propri dipendenti, specie se potenzialmente alla mercé di fattispecie di degrado.

