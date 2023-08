Sos assistenti sociali "Crollata la fiducia in noi Le famiglie ci chiamano quando ormai è tardi"

di Alessandra Codeluppi

Maria Chiara Briani, presidente dell’Ordine regionale degli assistenti sociali, come valuta i dati forniti dalla Regione sugli allontanamenti dei minori?

"Il Consiglio nazionale del nostro Ordine ha condotto una ricerca su professionisti che seguono i minori e la famiglia. Ho potuto consultare anche dati relativi a periodi precedenti. Posso dire che i numeri sugli affidamenti di bambini in Emilia-Romagna erano già in calo da prima del 2019, quando scattò l’operazione legata a Bibbiano: nel 2018 vi fu una flessione di tutti i dati. Va anche detto che nel 2020 c’è stata l’emergenza Covid, quando famiglie e scuole si sono ‘chiuse’. E che i dati sugli affidi dipendono sempre da decreti del tribunale, a meno che non si tratti di quelli consensuali, fatti a parenti: non sono molti, ma non sono neppure residuali e sono inclusi in questi numeri".

Quale impatto ha avuto sul lavoro degli operatori quest’indagine?

"Gli eventi del 2019 hanno condizionato in maniera pesante l’approccio ai servizi sociali. Si è creato un pregiudizio e c’è minore predisposizione a fidarsi e ad affidarsi agli operatori da parte delle famiglie, dei cittadini e di altre reti. Questa situazione ha penalizzato non solo i servizi, ma anche le persone che devono essere prese in carico dai servizi sociali".

E nel settore dei minori?

"In questo caso l’autorità giudiziaria può attribuire ai servizi sociali potere di controllo: un elemento di delicatezza che non si riscontra in altri ambiti. Si è creata sfiducia, per cui le famiglie si affidano meno facilmente ai servizi nei momenti in cui sarebbe importante fare prevenzione e accompagnamento: talvolta si presentano tardi, quando i problemi sono già cronicizzati. All’inizio è accaduto anche negli altri settori, dove si è poi tornati alla normalità, mentre sull’ambito dei minori restano ancora strascichi. Gli operatori subirono minacce e talvolta anche episodi di aggressività più pesanti, che nel caso di chi lavora coi minori tuttora continuano. E si registra anche una maggiore difficoltà delle famiglie a proporsi come affidatarie".

Secondo il pubblico ministero Valentina Salvi è emerso dall’inchiesta un ruolo degli assistenti sociali simile alla polizia giudiziaria: le loro relazioni erano alla base delle decisioni del tribunale dei Minori sulle famiglie.

"Noi lo rivendichiamo da tempo: non siamo polizia giudiziaria e i servizi sono autonomi rispetto al tribunale dei Minori, col quale hanno un rapporto di consulenza. Bisogna ricordare che queste relazioni, quando entrano in un procedimento, possono essere acquisite dalle parti e il giudice ha un potere di controllo, potendo ottenere informazioni da altri soggetti. Le relazioni devono poi essere esplicite sui problemi, altrimenti non si potrà mai lavorare con le famiglie per aiutarle. In alcuni documenti abbiamo poi espresso una critica sull’affido dei bambini ai servizi sociali, usato in modo indefinito da parte dell’autorità giudiziaria. Secondo la norma Cartabia, la soluzione sta nell’incaricare i servizi per alcune situazioni, mentre sugli allontanamenti urgenti (articolo 403 del codice civile) prevede una regolazione più puntuale nei tempi dei procedimenti per decidere sulle situazioni su cui è stato disposto un ‘403’".

Che idea si è fatta su quanto finora emerso dal processo?

"Si tratta di temi molto complessi. È facile semplificare le questioni. Quando si parla delle responsabilità, si dovrebbe tenere conto di una miriade di aspetti: l’attività dei servizi sociali si basa infatti anche su valutazioni multidisciplinari che coinvolgono diverse professionalità. Ad esempio la vicenda di Claudio Foti (assolto in Appello, ndr) non era così semplice come poteva apparire all’inizio dalle notizie emerse: tanti colleghi psicoterapeuti hanno rivendicato l’adeguatezza del suo metodo di lavoro".

Cosa avete proposto in questi anni per sostenere un buon funzionamento dei servizi sociali?

"Formazione, studio continuo e supervisione professionale sono i nostri pilastri. Dopo il 2019 come Ordine regionale abbiamo prodotto tre documenti: il primo individuava problemi e proposte di miglioramento; gli altri due spiegavano in modo trasparente la nostra attività e le norme. Stiamo coinvolgendo anche associazioni e cittadini: di recente abbiamo promosso iniziative con adulti che in passato furono maltrattati, per avere un confronto anche con chi è al centro dei nostri interventi".