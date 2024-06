Sos da via Emilia San Pietro: "Il sindaco non ci dimentichi"

"Il neo sindaco Massari e la futura giunta non si dimentichino di noi". Un appello disperato che a distanza di otto mesi i residenti di via Emilia San Pietro e della zona attorno a via Giorgione tornano a gridare a gran voce. Già ad ottobre scorso avevano inviato una lettera al Comune, alla questura e ai giornali con tanto di raccolta firme per denunciare degrado e criminalità sotto i portici. "A inizio dicembre avevamo incontrato l’assessore alla legalità, Nicola Tria. Ci avevano promesso uno sgombero veloce dei bivacchi, ma soprattutto l’introduzione di una ‘guardia di quartiere’ e l’implementazione delle telecamere. Per un mesetto e mezzo la situazione era migliorata, con un maggior passaggio delle forze dell’ordine. Pensavamo di avercela fatta e invece ora forse è tutto peggio di prima, anche perché nulla di quanto promesso è stato realizzato", raccontano amareggiati i residenti.

"C’è un nutrito gruppo di persone che continuano a bighellonare sotto i portici, bevendo alcolici tutto il giorno e disturbando i passanti – spiegano i portavoci del comitato cittadino – Le risse sono ormai all’ordine del giorno. Noi chiamiamo le forze dell’ordine che poi arrivano, identificano i soggetti prendendo i loro documenti, ma poi tutto torna come prima. Non ce la facciamo più".

Poi puntualizzano con a corredo una serie di fotografie scattate dagli abitanti del quartiere attraverso le quali documentano il tutto: "Queste persone stazionano soprattutto di fronte al supermercato Pam Local dove ormai i clienti sono scoraggiati dall’andare, anche perché si sdraiano sopra alle rastrelliere e nessuno si attenta a mettere lì le biciclette. Si riforniscono di alcol in un bar della zona e nel minimarket ortofrutta di fianco al Pam. Urlano fino a sera, spacciano droga e persino generi alimentari come punte di Parmigiano Reggiano che presumiamo siano rubati. Siamo davvero esausti".

Un sos che ribadiscono, chiedendo aiutato alla politica. I candidati sindaci tra l’altro, in campagna elettorale, erano stati proprio sotto i portici di via Emilia San Pietro, accompagnati dall’associazione ‘Migliora-Re’ formata dai commercianti del centro storico che hanno organizzato ‘una passeggiata’ per mostrare loro le criticità dell’esagono. Ed erano stati catechizzati proprio su questo spicchio di marciapiede dove hanno potuto vedere coi loro occhi i bivacchi e il degrado. Ora la palla passa all’Amministrazione.

dan. p.