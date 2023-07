Sos da via Togliatti "Il rumore è insostenibile"

Il traffico di viale del Partigiano produce un rumore insostenibile per molti residenti della zona, a partire da via Togkliatti. E se qualche via è difesa dalle barriere fonoassorbenti, per altre strade non resta che un filare di alberi. Un problema annoso – di questi cosiddetti ’buchi sonori’ si parlava già nagli anni ’90, in infuocate assemblee pubbliche, presente l’allora assessore Vincenzo Aiello – che il consigliere comunale Dario De Lucia (Coalizione civica), insieme al collega Favbrizio Aguzzoli, ha deciso di riportare all’attenzione dell’amministrazione civica con un’interpellanza.

De Lucia ha incontrato i cittadini e con loro ha prodotto in documento che è stato depositato in Comune: "Le

barriere acustiche stradali sono composte da elementi fonoisolanti e fonoassorbenti e sono state progettate per mitigare il rumore prodotto dal traffico veicolare. Nei documenti di bilancio è previsto l’intervento di manutenzione straordinaria su Viale del Partigiano per 1,8 milioni di euro, bisogna capire se qui o in altra voce è compreso un intervento per mettere queste strutture che

miglioreranno la vita alle famiglie del quartiere. Se così non fosse presenteremo una richiesta per il bilancio del Comune. Stiamo parlando di interventi che hanno un costo accessibile",afferma De Lucia . Che conclude: "Sono stato con

le famiglie del quartiere e dalle misurazioni fatte il rumore del traffico è alto"-