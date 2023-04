Sos dei sindacati "Disuguaglianze e precariato"

Precariato, condizioni lavorative, perdita del potere di acquisto, disuguaglianza tra uomini e donne. E ancora contratti nazionali, logiche di mercato da riformare e la centralità di uno stipendio dignitoso. Se qualcuno ieri avesse chiuso gli occhi durante l’incontro dedicato alla meccatronica per un attimo avrebbe immaginato di aver davanti il nuovo segretario (o segretaria) del Pd. E invece si trattava dell’accorato appello di Maria Lina Bigoni, sindacalista sponda Cgil nelle Rsu Walvoil. Un intervento deciso, senza timore reverenziale per la vasta platea di politici e imprenditori che aveva davanti.

"Il Primo Maggio è alle porte. Ma quando parliamo di lavoro, di cosa siamo costretti a parlare? Perché le condizioni sono peggiorate: nella storia repubblicana mai si era visto una perdita del potere di acquisto come nell’ultimo triennio, mentre i profitti delle aziende volano; mai c’erano stati così tanti precari. I contratti nazionali sono insufficienti e le politiche retributive producono crescenti disuguaglianze. Questo ci preoccupa. Perché il Primo Maggio dovrebbe onorare chi con il proprio lavoro rende grande il Paese; invece troppo spesso si sentono discorsi in cui quello stesso lavoro viene considerato come un dono, un privilegio, o peggio un premio per chi se lo merita".

Ma l’invettiva non si ferma di certo alle aziende: "Negli ultimi 20 anni i Governi che si sono succeduti si sono affidati alle logiche di mercato per regolare il lavoro – prosegue Bigoni –. Ma quel mercato ha fallito e lo stiamo pagando tutti. Sarà anche per questo motivo che alle ultime Politiche metà degli operai di questo paese non ha votato?". Poi, la conclusione: "Giornate simili ci aiutano a ricordare che ‘solo uno su mille ce la fa’, colpevolizzando gli altri 999 perdenti. È responsabilità delle istituzioni, delle forze politiche e delle imprese provare a invertire questa tendenza".

E non sono mancati riferimenti anche agli infortuni sul lavoro, come ribadito da un altro sindacalista delle Rsu Walvoil, Alfredo Perrone (Uil): "Chi causa la morte di un lavoratore violando le normative sulla sicurezza va punito con la massima severità. E occorre ragionare in modo diverso. Perché le risorse investite sulla sicurezza devono essere un investimento, e non una spesa".

ste. c.