Sos di MiglioraRe: "Riportate in centro servizi e uffici"

Per il centro storico di Reggio, sempre più in declino, occorrono proposte che guardino al futuro. E una di queste la porta avanti il gruppo di residenti e commercianti dell’esagono MiglioraRe: riutilizzare palazzi e luoghi abbandonati, con nuove funzioni.

A dettagliarla i portavoce dell’associazione, Andrea Bottazzi e Marco Merola. "Il nostro centro storico – scrivono – ha bisogno di trovare una rinnovata identità, di recuperare la propria funzione di polo di incontro, di cultura, di aggregazione".

Ribadendo tutta la loro preoccupazione sulla "situazione sempre più evidente di abbandono e desertificazione del cuore di Reggio" durante un incontro con Carlo Pasini, assessore alla Rigenerazione Urbana.

"Lavorare e vivere in centro sta diventando un atto di eroismo – aggiungono – e molti commercianti e residenti se ne sono andati o stanno pensando di lasciare. Crediamo sia urgente intervenire su più fronti. In primo luogo sulla sicurezza, ma in contemporanea sarebbe fondamentale recuperare gli spazi vuoti, invertire la rotta di questi ultimi decenni e portare nell’esagono uffici, servizi pubblici, presidi sanitari, sedi universitarie. E magari incentivare il coworking e la condivisione degli spazi" per attività commerciali e professionali.

Sulla falsariga del percorso seguito per il restyling delle ex Reggiane con la nascita del Parco Innovazione, e dunque una visione di "rigenerazione urbana che veda pubblico e privato insieme".

Questo perché, secondo MiglioraRe, "sono numerosi gli immobili e gli spazi che si potrebbero riempire di nuove funzioni per far vivere il centro tutti i giorni, durante tutta la settimana e non solo per gli eventi".

Spazi come "l’ex sede dell’Ausl in viale Monte San Michele, la Banca d’Italia, l’ex sede Aci, l’Opg, il Cinema Ambra". Questi, e altre aree da tempo abbandonate, "avrebbero la potenzialità per portare nuova linfa in centro storico. Anche di recente sono stati spostati 1500 studenti al Parco Innovazione, sedi di albi professionali e di altri servizi per le imprese. In un modo o nell’altro, il centro viene ’sacrificato’ per riattivare o far ripartire altre aree della città. Vorremmo lanciare un appello per attirare l’attenzione su quello che interpretiamo come il cuore pulsante del nostro tessuto urbano. Il modello delle ex Reggiane ha funzionato. Troviamone uno anche per riaccendere le luci che si stanno spegnendo nella nostra città".

g. g.