Sos docenti, precario uno su quattro: "Il sistema rischia di implodere"

di Francesca Chilloni

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, le scuole reggiane fronteggiano problemi ormai strutturali e nuove criticità mentre oltre 60mila studenti dalle elementari alle superiori aspettano il suono della prima campanella lunedì. Nei 66 istituti reggiani (di cui 20 superiori e due Cpia, centri istruzione adulti,) vi sono circa 11mila addetti tra docenti e Ata. Il precariato resta elevato: il 24% del personale (circa 2.600 unità) ha incarichi annuali senza contare i supplenti temporanei, non quantificabili. Solo un sesto sono uomini. La Flc Cgil reggiana, rinnovata nei vertici, denuncia per voce della neo segretaria Tatiana Giuffredi: "Tre concorsi in tre anni sono gironi danteschi che hanno prodotto confusione e precarietà. Una condizione di fragilità che rischia di trasformarsi in una situazione strutturale e permanente, con spreco di risorse umane: una ’giostra infinita’ di attese e procedure, di slittamenti di graduatorie e trasferimenti, in cui spesso ai lavoratori viene dato un posto per poi vederselo subito togliere. Il sistema rischia di implodere".

Per invertire la rotta "è necessaria una determinazione politica chiara che deve arrivare dal livello ministeriale". In questo contesto la Cgil scuola di Reggio "continua a offrire supporto concreto ai lavoratori, aiutandoli a orientarsi dentro una macchina amministrativa sempre più disorientante".

Le principali disfunzioni che hanno segnato l’estate? "Corsi abilitanti iniziati a fine maggio, che hanno sottratto insegnanti agli scrutini – elenca la segretaria –. E poi procedure caotiche di immissione in ruolo, con rettifiche e scorrimenti tardivi; nomine annuali arrivate solo a settembre attraverso un sistema informatico rigido; ritardi nel reclutamento Ata, con scuole prive nei primi giorni non solo di amministrativi ma anche di direttori dei servizi". In un istituto della montagna una preside si è ritrovata per giorni con solo un impiegato, part-time.

Un tema controverso riguarda la possibilità per le famiglie di richiedere la continuità dei docenti di sostegno: "Solleva dubbi di equità e rischia di compromettere il rispetto delle graduatorie, mentre i ritardi nelle assegnazioni penalizzano gli alunni più fragili".

Più positivo l’ampliamento delle possibilità di mobilità. La soluzione? Sarebbero "le assunzioni a tempo indeterminato, per garantire stabilità, inclusione e minori costi". Il problema è scottante in istituti come il D’Arzo di Montecchio dove circa un quarto degli studenti necessita di affiancamento. Accanto a Giuffredi la docente di sostegno Maria Chiara Longo (che lavora in montagna) e dall’assistente amministrativa Susi Grusi, tutte con esperienza diretta nelle scuole del territorio anche come Rsu. Il sindacato, ha attivato negli uffici centrali di via Roma in città anche uno sportello dedicato Ata, e due nuovi presidi a Castelnovo Monti e a Scandiano, che si aggiungono a quelli di Guastalla e Correggio.