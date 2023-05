Sos Federconsumatori "Mutui pesantissimi, spesa sempre più cara Molti non ce la fanno"

Presidente, come sono cambiate le difficoltà delle famiglie?

Rino Soragni, presidente di Federconsumatori, ogni giorno vede facce preoccupate, ascolta vicende d’ordinaria burocrazia, cerca di tendere la mano. "Qualche mese fa i temi centrali erano luce e gas. Ora la questione dei mutui".

Mutui a tasso variabile.

"Non solo. Certo chi ha un mutuo a tasso variabile si trova a pagare rate aumentate del 5060%".

Ma la surroga, cioé il passaggio ad una banca che dovrebbe offrire condizioni migliori...

"Le surroghe il più delle volte presentano gli stessi tassi. E anche la novità prevista dal governo nella finanziaria, cioé il passaggio da tasso variabile a tasso fisso agganciato a un parametro, non risolve il problema. Le cifre alle fine sono sempre quelle".

Chi si trova in difficoltà...

"Non trova soluzioni. Non resta che appellarsi al buonsenso degli istituti bancari che nel frattempo fanno utili da record. Sul conto corrente tu non guadagni nulla, ma se chiedi un prestito o sottoscrivi un mutuo paghi cifre importantissime".

Ma la Bce, con questi rialzi del costo del denaro?

"La Bce farà forse il suo mestiere. Noi lanciamo un grido d’allarme".

Cosa chiedete?

"Che il governo aiuti le famiglie, come’è accaduto nel periodo del Covid. Per esempio la sospensione delle rate".

E i prestiti?

"C’è chi ha comprato un bene col tasso del 45% e adesso deve pagare il 10%. Ma i prestiti a volte vengo chiesti per le emergenze".

Di che genere?

"La macchina non va più e mi serve per andare al lavoro. Oppure chiedo un prestito perché non sono riuscito a pagare le utenze. O per interventi urgenti dal dentista".

Poi il problema dell’aumento dei prezzi.

"Il governo ha promesso interventi per contenere i costi di pane e farina, ma ci sarebbero anche carne, latte, uova...Vediamo un aumento delle disuguaglianze, famiglie che faticano a pagare casa, utenze, alimentari. Beni essenziali, dopo c’è la disperazione".

Il leader Cgil Maurizio Landini sostiene che con questa inflazione il taglio del cuneo fiscale non basta.

"A un ammalato grave non può bastare un’aspirina. Bene quei 1520 euro in più al mese, ma se la rata mi passa da 500 a 750 euro...".

Dove bisogna intervenire?

"Sulle banche, che brindano ai loro utili saliti da 3 a 8 miliardi. Non sono soldi piovuti dal cielo, arrivano da un quadro macroeconomico con degli squilibri. E non possono pagare sempre pensionati e lavoratori dipendenti".

a. fio.