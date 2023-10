Sos infortuni sul lavoro. Il presidio dei sindacati: "Venga aperto un tavolo"

Subito l’istituzione di un tavolo provinciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro, maggiori investimenti per aumentare il numero degli ispettori e leggi nazionali che richiamino anche le imprese alle loro responsabilità. Sono le richieste che Cgil, Cisl e Uil di Reggio hanno avanzato al prefetto Maria Rita Cocciufa, in un incontro chiesto dopo l’impennata degli infortuni registrato di recente sul territorio.

In corso Garibaldi, davanti alla Prefettura, si sono radunati ieri mattina circa 150 esponenti delle tre sigle confederali, che puntano il dito contro i 7 incidenti sul lavoro avvenuti negli ultimi 10 giorni, di cui 2 mortali e uno con esito gravissimo. "La situazione comincia ad essere molto allarmante anche a Reggio", commenta Rosamaria Papaleo, segretaria generale della Cisl Emilia Centrale. Per Cristian Sesena, segretario provinciale della Cgil, "il presidio era doveroso perché la nostra provincia si è allinenata al trend nazionale degli infortuni. Noi come Cgil, Cisl e Uil su questa partita ci siamo e abbiamo chiesto un incontro alla Prefettura: vogliamo assolutamente chiudere con il tempo solamente delle chiacchiere. Bisogna convocare un tavolo in Provincia, investire sulla formazione e la cultura della prevenzione e tutti devono fare la loro parte a cominciare dalle imprese che considerano salute e sicurezza solo un costo".

Infine, conclude Roberto Rinaldi, coordinatore provinciale della Uil, "è sostanzialmente in un atto una strage. A livello nazionale bisogna riconoscere come omicidio sul lavoro quando un lavoratore muore per mancanze dell’azienda e bisogna arrivare a istituitre una Procura generale sugli infortuni e sulle morti sul lavoro. Serve educazione a partire dalle scuole e una formazione rivolta anche ai datori di lavoro, cosa che oggi non avviene".