Sos meteo, continua l’allerta. Fiumi sorvegliati speciali: Coc attivi

Maltempo, resta sempre alta l’attenzione sui corsi d’acqua reggiani, con l’Enza sorvegliato speciale a causa delle piogge di forte intensità che si sono rovesciate sull’area montana occidentale (province di Piacenza e Parma), con pesanti danni nel Parmense dove in via precauzionale in molti comuni le scuole ieri sono rimaste chiuse.

La perturbazione, però, dalla metà del pomeriggio ha iniziato a spostarsi verso est, cioè verso la nostra provincia, e dalla montagna verso la pianura. Così alle 21 di ieri in Prefettura si è svolto un incontro per fare il punto della situazione insieme alla della Protezione civile, con il presidente della Provincia Giorgio Zanni che prima della riunione ha affermato, con i debiti scongiuri, che "ad ora non ci sono particolari criticità, ma teniamo costantemente monitorato tutto il territorio soprattutto la montagna e la zona dell’Enza". La Regione già domenica aveva emanato un’allerta rossa in area appenninica.

Fiato sospeso, dunque, e attivazione dei Coc (Centri Operativo Comunali) per "criticità idrogeologica e idraulica" e per possibile vento forte. I Coc dirigono e coordinano, in caso di problemi, i servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Tra le indicazioni date ai cittadini, c’è stata quella di prestare prudenza nella guida nelle aree a rischio frane, e di non avvicinarsi gli argini (e alle piste ciclabili) che costeggiano il torrente Enza, il fiume Secchia e ovviamente il Po. A Canossa - zona arancione - il Coc era stato attivato già domenica notte. Ai cittadini è stata data indicazione di prestare attenzione durante la guida per rischio di fango, smottamenti di pietra e rami sulle carreggiate.

La situazione dell’Enza, anche in territorio di San Polo e Montecchio, è sempre però è sempre rimasta di attesa vigile. L’idrometro valle delle casse d’espansione di Montechiarugolo alle 19 di ieri era a quota 0,92 metri. Il sindaco di Sant’Ilario, Carlo Perrucchetti, su indicazione e consiglio della Prefettura della Protezione civile provinciale, ieri ha invece chiesto ai cittadini di "limitare in via precauzionale le uscite di casa solo per motivi di forza maggiore" dalle 18 in poi. Il pluviometro della Bonifica dell’Emilia centrale ha segnalato un valore anomalo di 25,2 mm di pioggia caduti a Caprara. A Gattatico, in mattinata, è stato effettuato un sopralluogo nell’area delle golene di San Pantaleone, ma non è stata evidenziata alcuna criticità. L’Enza anche qui rimane nell’alveo e ieri sera non destava preoccupazioni al ponte di Sorbolo, anche se nella Bassa eventuali ondate di piena per piogge notturne arriveranno oggi. Nel corso della giornata, l’idrometro di Sorbolo è sempre restato sotto soglia 6 metri. Non è stato invece invece stato riaperto il ponte sul Secchia sulla sp 108 Gatta-Pianello, tra Castelnovo Monti e Villa Minozzo.

Francesca Chilloni