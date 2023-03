Sos ospedale: manca personale "Infermieri in lacrime a 50 anni Se non assumete qui non si vive"

"Per il paziente un passo in più si fa sempre, ma questa situazione non può reggere". Lo dice Antonio Ciccone, operatore sociosanitario del pronto soccorso, e insieme a lui e agli Oss lo dicono anche gli infermieri e il personale tecnico e amministrativo degli ospedali di tutta l’Emilia-Romagna. Cgil, Cisl e Uil regionali hanno unito le categorie in una grande manifestazione coordinata, con dei presidi davanti agli ospedali dalle 10 alle 12 per chiedere nuove assunzioni nel comparto sanitario: "Non siamo ascoltati - si legge nel comunicato-. Urgono la completa sostituzione del personale pensionato e dimissionario e il rinnovo dei tempi determinati. Al contrario, da mesi le Ausl su indicazione della Regione preferiscono risparmiare. L’Emilia-Romagna sbandiera 7300 assunzioni dal 2018 ad oggi ma la verità è che, dopo 15 anni di tagli, quelle persone sono ’toppe’". Per protestare ieri mattina si sono riunite davanti al Santa Maria circa 100 persone. Alberto Ansaloni, responsabile sindacale per la Cisl, ha alcuni numeri: "Qui lavorano 5700 persone che non riescono a esaurire le ferie, con straordinari non pagati. Il 70% sono donne e la carenza di personale fa sì che le richieste di part-time non possano essere accolte: le mancanze hanno anche importanti impatti...