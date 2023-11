Sos rifiuti in stazione: "Quartiere assediato dal pattume, ora basta. Il Comune intervenga"

Esplode nuovamente l’emergenza rifiuti in zona stazione. A lanciare l’allarme è il comitato cittadino di viale IV Novembre che da giorni lamenta il fatto che le strade siano assediate dal pattume abbandonato da residenti incivili ai piedi dei cassonetti. Un problema annoso nel quartiere. Ad alzare la voce e Giovan Battista Felici, uno dei portavoci del comitato che da tempo si batte per migliorare la vivibilità del quartiere.

"C’è un degrado umano ed ambientale diffuso. Si respira un’aria malsana tra la puzza dei rifiuti abbandonati per strada. Chiediamo che vengano rispettate le regole sociali", chiosa Felici. Poi punta il dito sulla piaga dalla quale scaturirebbe tutto: "Ad oggi non sono ancora stati distribuiti i bidoni dell’indifferenziata a tutti i residenti e ci sono i bidoni dei rifiuti organici condominiali perennemente in strada, sommersi da pattume di ogni tipo".

Sono giorni che il comitato raccoglie fotografie del degrado che attanaglia da diversi giorni le strade. Un reportage – dall’eloquente e ironico titolo ‘dacci oggi il nostro rusco quotidiano’ inviato anche all’Amministrazione alla quale Felici sferra l’attacco: "Ci si domanda: ma tutti pagano la tassa sui rifiuti? Abbiamo segnalato le problematiche all’assessora all’ambiente Carlotta Bonvicini, ma anche all’assessore alla sicurezza Nicola Tria. Ma le risposte latitano da tempo...". E ancora: "Ma non ci dovevano essere delle persone adibite a risolvere il problema? Gli abbandoni dei rifiuti avvengono sotto le telecamere, possibile che non si riesca ad educare punendo i ‘furbetti’ e i maleducati? Ormai siamo diventati la vergogna della città". E non solo per i rifiuti, allarga infine il raggio Felici: "C’è un bar in via Eritrea che ha rinunciato a mettere i tavolini fuori in distesa, per evitare che i delinquenti possano posizionarsi. Nel quartiere regnano paura e sporcizia. Il Comune batta un colpo...".