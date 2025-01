Sos sanitari picchiati. De Pascale alza il tiro: "Un segnale d’allarme. Serve un’azione decisa"

"L’aggressione avvenuta a Scandiano, che ha coinvolto un infermiere dell’azienda sanitaria di Reggio, un collaboratore della Croce Rossa Italiana e un volontario di Emilia Ambulanze, rappresenta un fatto gravissimo e inaccettabile". Con queste parole il presidente della Regione Michele de Pascale ha commentato l’aggressione di martedì ai tre sanitari da parte di una donna di 50 anni. I tre operatori erano intervenuti per soccorrere il compagno della 50enne. "Esprimiamo – dice de Pascale – la nostra più profonda solidarietà e vicinanza a chi, con professionalità e dedizione, ogni giorno si impegna per garantire il diritto alla salute della collettività. E’ un segnale d’allarme e serve un’azione decisa". Il presidente di Anpas Emilia-Romagna Iacopo Fiorentini ha spiegato che per le associazioni della rete Anpas "abbiamo attivato apposite attività di formazione che mettano gli operatori nelle condizioni di affrontare nel miglior modo possibile queste situazioni, ma è necessario anche intervenire in un senso più lato per far comprendere e ricordare alle persone che il nostro intervento va sempre e solo nella direzione del loro aiuto".

A raccontare quanto successo è il presidente di Ema Casalgrande Giuseppe Macaluso: "Siamo stati chiamati a intervenire in una situazione in cui un uomo aveva necessità di soccorso. Subito la sua compagna ha dato segni di escandescenza, ma erano presenti anche i carabinieri per cui la situazione sembrava gestibile. Una volta che l’uomo è stato caricato in ambulanza e i carabinieri si sono allontanati, la donna ha cominciato a colpire il mezzo, aprire e chiudere gli sportelli fino ad arrivare all’aggressione nei confronti di una nostra volontaria alla quale ha chiuso la mano nello sportello fratturandole un dito, dell’infermiere che ha ricevuto un pugno al viso e dell’autista anche lui colpito". Macaluso si è complimentato con l’equipaggio che ha avuto "il sangue freddo di non opporre alcuna reazione: li ringrazio anche perché tutti loro mi hanno detto che vogliono tornare in servizio il prima possibile nonostante le ferite riportate". Tante le reazioni politiche dopo i tre sanitari assaliti a Scandiano. Per il segretario Pd dell’Emilia-Romagna Luigi Tosiani "non dobbiamo e non possiamo tacere davanti ad episodi di violenza nei confronti di operatori sanitari". Il consigliere scandianese di minoranza Giuseppe Pagliani chiede d’individuare "delle modalità per evitare questi episodi che rappresentano ormai un rischio costante per chi opera in sanità. Oltre a solidarizzare per l’episodio violento noi chiediamo all’amministrazione comunale la disponibilità a costituirsi parte civile nel processo che vedrà imputata colei che ha aggredito i sanitari". Anche il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi ha espresso "la mia più sincera solidarietà e vicinanza al personale di Ema".