Sos sicurezza animali. Bocconi avvelenati lungo la ciclabile

Aumentano i casi di abbandono di polpette e bocconi avvelenati, o comunque sospetti, anche nella Bassa. Ai recenti casi già segnalati a Correggio, Poviglio, Bagnolo, Guastalla, Campagnola, ora si aggiunge anche un nuovo episodio sospetto a Cadelbosco Sopra, su una pista ciclabile a ridosso del centro storico. Un cane di piccola taglia, che era a passeggio con la padrona, ha addentato qualcosa di sospetto, subito mollato quando la donna se ne è accorta e ha urlato.

Il cibo sospetto è stato raccolto ed è a disposizione per l’analisi di laboratorio. Facile pensare a un boccone avvelenato, essendo carne assemblata con pezzi colorati dal sapore amarognolo. Almeno una mezza dozzina i bocconi recuperati, ora in attesa degli accertamenti. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine. Di recente un simile episodio era stato segnalato pure in un parco pubblico, sempre a Cadelbosco. Ma nelle ultime settimane si sono avuti casi pure in altre zone della Bassa Reggiana, oltre che a Casalgrande, dove sono intervenute anche le unità cinofile. L’attenzione è aumentata tra i proprietari di cani a passeggio con i loro animali.