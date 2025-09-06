Sos trasporti: "Autisti spremuti come limoni"

"Un’azienda che svolge un servizio pubblico avrebbe il dovere di dire la verità, non di nascondersi dietro comunicati stampa usati come fumogeni. Eravamo presenti all’incontro incandescente in Provincia sul futuro del trasporto locale e no, non è vero che va tutto bene come è stato raccontato ai reggiani". Con queste parole Andrea Sirianni (foto), segretario confederale Cisl Emilia Centrale con delega al Tpl, e Gaetano Capozza, segretario Fit Cisl Reggio, commentano il vertice del 4 settembre con Seta e Amo, convocato "a ridosso della ripresa scolastica dopo due mesi di attesa".

"Ha il sapore della presa in giro sentirsi dire da Seta che “l’organico attuale consente di affrontare in maniera adeguata la ripresa dell’anno scolastico“ – dicono –. Durante l’incontro è emersa invece la verità: Seta ha tradito la promessa ufficiale fatta al Comune e alla Provincia lo scorso 7 febbraio. La società non è in grado di recuperare le corse tagliate e spera solo di non fare peggio del 2024. Chiediamo che Comune e Provincia non si rassegnino a un tpl ridimensionato".

Il nodo principale resta quello del personale: "L’azienda aveva garantito 215 autisti per settembre. Solo la nostra insistenza ha spinto l’Agenzia per la Mobilità a svelare l’arcano: gli autisti sono 198. Fit Cisl ne aveva contati 195 ed era stata accusata di allarmismo". Durissimo poi l’attacco al metodo: "Seta si è rifiutata di fornire i dati sugli straordinari dicendo che non saremmo in grado di capirli e che sono coperti da riservatezza". Secondo i sindacati, la ripartenza sarà possibile solo "spremendo gli autisti come limoni, con turni di 14 ore pagati con un tozzo di pane". Per questo Cisl e Fit Cisl chiedono "condizioni dignitose e trasparenza totale". E concludono: "Accogliamo con favore la disponibilità di Comune e Provincia a proseguire il confronto, ma servono monitoraggi scrupolosi e forti".