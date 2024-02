Sos zona stazione. Il grido dei residenti: "Basta omertà, uniti nelle denunce"

"A Roma si fa politica. A Reggio si amministra la città". Cita il compianto sindaco Ugo Benassi nel suo intervento conclusivo, il candidato sindaco ‘in pectore’ di Coalizione Civica, Fabrizio Aguzzoli. A suggellare una serata, quella organizzata dallo stesso consigliere comunale di Coalizione Civica assieme al collega Dario De Lucia, incentrata sul tema della ‘Legalità e Sicurezza a Reggio’.

Questione scottante, quella dibattuta; affrontata in un luogo ormai assurto a simbolo della dicotomia tra illegalità e bisogno di sicurezza in città: la zona della Stazione storica. Il Binario 49 di via Turri, infatti, martedì sera, era gremito con oltre 100 persone, per lo più residenti, per ascoltare i protagonisti del dibattito. Moderati da Benedetta Salsi, vicecaposervizio di Carlino Reggio, erano presenti sul palco tre sindaci della nostra provincia: Fabrizio Paoli, primo cittadino di Bagnolo assieme ai primi cittadini di Casalgrande e Castelnovo Monti, Giuseppe Daviddi ed Enrico Bini.

Un confronto che si è prolungato per oltre due ore, in cui il tema del rapporto quanto mai difficile tra sicurezza dei cittadini e zona stazione è stato il perno attorno al quale hanno ruotato tutte le analisi delle persone intervenute; stimolate anche dagli interventi dei cittadini che hanno evidenziato come sulla zona stazione vi sia una sorta di ‘omertà’, di paura a denunciare.

"Io non sono di Reggio, vengo da Roma, sono stato all’estero, e forse sono il ‘più immigrato’ di tutti in questa zona. Tuttavia non capisco come nessuno dei reggiani voglia fare sistema, mettersi assieme e denunciare – incalza Gino Rossi, che oltre che residente in piazzale Marconi è anche un militante di Coalizione Civica –. Solo attraverso la denuncia collettiva di ciò che non funziona in queste zone, si potrà ottenere una reazione da parte delle autorità preposte per affrontare in modo organico e approfondito tutte le criticità".

Così come, e chiederlo sono anche altri cittadini intervenuti, prima fra tutte la dottoressa Nunziata D’Abbiero direttrice sanitaria dell’azienda ospedaliera di Parma e residente in zona stazione, che ha chiesto che su questa area si pongano soluzioni e strategie di lungo respiro: "Trasformare la stazione in un quartiere per universitari? No, perché questi dopo qualche mese o qualche anno se ne andrebbero. Qui c’è bisogno di politiche che abbiano un orizzonte temporale consistente e che soprattutto siano espressione di una volontà condivisa di risolvere, una volta per tutte, le problematiche".

E così, l’intervento dell’esercito come deterrente non è più un tabù – "la sicurezza non è di destra o di sinistra. La sicurezza è di tutti – esclama Aguzzoli -. Se l’esercito servisse, non bisognerebbe esitare a chiamarlo" –, così come non lo è più il tema della repressione e del rispetto delle regole che si deve accompagnare all’integrazione, e chi non si adegua deve essere allontanato.

Concetto su cui tutti i protagonisti della serata si sono allineati. "Questa zona ha grandissime potenzialità. È innegabile. Le aveva anni fa, le ha ancora adesso – sottolinea il sindaco di Castelnovo Monti, nonché membro dell’Osservatorio per la legalità, Enrico Bini –. Però bisogna iniziare ad affrontare il problema dello spaccio di droga, che è uno dei reati, assieme a quelli economici, con cui la criminalità organizzata fa affari d’oro. Sfruttando la disperazione e i bisogni di immigrati e di gente ‘senza nulla da perdere’, spendibili, agli occhi della criminalità organizzata, anche se andassero in galera, da pagare con pochi euro. Una dinamica che andrebbe spezzata andando a colpire i gangli più alti di questa catena criminale".

E infine la proposta, fortemente criticata, di creare ‘aree dedicate’ in cui drogarsi sotto controllo medico e in sicurezza: "Per quanto ci riguarda sarebbe una sconfitta – esclamano all’unisono Paoli e Daviddi –. Dal punto di vista etico e sociale. Anche perché sarebbe come rompere l’ultimo tabù, lanciando un messaggio in cui non vi sono più limiti da oltrepassare. Non è una cosa che possiamo permetterci".

Nicola Bonafini