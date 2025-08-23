Sospetta "febbre da zanzara" a Brescello e Correggio

Reggio Emilia, 24 agosto 2025 - Nuovi casi sospetti di febbre virale, denominata Chikungunya, trasmessa dalla zanzara tigre, nella Bassa Reggiana. Ieri pomeriggio al Comune di Brescello è stato segnalato un caso sospetto in via Quadra Pazzaglia, a Ghiarole, attivando il previsto "protocollo straordinario" di disinfestazione, che interessa un’area composta da una dozzina di edifici. Prevista già ieri una prima disinfestazione, ripetuta anche oggi e domani in caso di conferma del sospetto. Sempre ieri un altro caso sospetto a Canolo di Correggio, avviando i trattamenti in via Martiri di Canolo, previsto nel primo pomeriggio con larvicida e nella notte con sostanza adulticida. Gli animali da cortile ed eventuali arnie presenti nelle aree interessate al trattamento devono essere trasferiti ad almeno 500 metri per tre giorni e le successive 48 ore dall'ultimo trattamento adulticida; gli animali da affezione devono essere tenuti in casa per tutta la durata del trattamento adulticida e per le successive 48 ore dall'ultimo trattamento. Tutte le attività ricreative in aree pubbliche o private all'aperto programmate devono essere sospese per tre giorni e per le successive 48 ore dall'ultimo trattamento adulticida. Durante il trattamento chiuso l’accesso in via Martiri di Canolo, via Canolo e via Lupi e Sabbietta. Già venerdì simili operazioni sono state avviate a San Rocco di Guastalla (via Magnano) e nella vicina Cadelbosco Sopra per altri due sospetti casi di Chikungunya, con le stesse procedure previste da Ausl e Regione, con i residenti informati dalla polizia locale.