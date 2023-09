Sospetto amianto abbandonato A segnalarlo due cittadini

Condanna il sindaco di Casina, Stefano Costi, il gesto irresponsabile dell’abbandono di ingenti quantità di lastre, potenzialmente contenenti dell’amianto, almeno in due località, a Costa Medolana nei pressi di Beleo e a La Strada, lungo la via per San Giovanni di Quesrciola. La denuncia della presenza di materiale inquinante e pericoloso è stata fatta da alcuni cittadini, durante le loro passeggiate nel territorio. Il riscontro ha subito suscitato una forte reazione da parte dei cittadini e, soprattutto del sindaco Stefano Costi che ha espresso la sua indignazione nei confronti dei responsabili, definendo il gesto una dimostrazione di "stupidità e inciviltà, attivando i servizi competenti al controllo. Stupisce che nel giro di poche ore, due cittadini, che ringraziamo per il senso civico dimostrato – afferma il sindaco Costi –, ci hanno segnalato da due località diverse, Costa Medolana e La Strada, dove è avvenuto l’abbandono di ingenti quantità di lastre, apparentemente di amianto. Ora che sia fibrocemento o amianto poco cambia, resta la stupidità e l’incoscienza di chi irresponsabilmente l’ha commesso. Un gesto che si commenta da solo e nel caso poi si tratti veramente di amianto, la cosa è ancora più grave e il responsabile, a cui cerchiamo di risalire, oltre alle sanzioni, dovrà sostenere le spese per lo smaltimento. Diversamente, se non si riuscirà a trovare il responsabile di tale gesto, sarà il Comune e quindi i cittadini a pagare. Siamo abituati a raccogliere rifiuti abbandonati da pochi ai lati delle strade, il 95% dei nostri cittadini rispetta le regole".

s. b.