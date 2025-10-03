Sospiro di sollievo per Gondo

Sospiro di sollievo in casa granata: il problema al ginocchio accusato da Gondo nella rifinitura di lunedì non è grave. Gli esami a cui è stato sottoposto l’attaccante della Reggiana hanno infatti evidenziato una distorsione di lieve entità. Lo stop previsto è di circa 15-20 giorni e questo significa che l’ivoriano dovrà saltare certamente il derby di domani e forse anche la gara con il Bari del 18 ottobre, ma dovrebbe poi essere regolarmente in campo nella trasferta di Monza del 25 e – soprattutto – nel con il Modena, il 28. Il giocatore ha già iniziato un iter personalizzato in cui alternerà terapie, riposo e mantenimento muscolare.

L’allarme per fortuna è quindi rientrato e, grazie alla sosta per le nazionali prevista nel week end dell’11 e 12 ottobre, il classe ’96 salterà al massimo due partite. In queste settimane toccherà quindi a Novakovich fare gli straordinari. L’attaccante serbo- statunitense è sembrato ancora un po’ arrugginito contro lo Spezia, ma va sottolineato come fosse la prima partita da titolare e come abbia comunque servito l’assist decisivo per il gol del pareggio di Girma. Dall’infermeria arrivano poi altre buone notizie, questa volta per la retroguardia. Mario Sampirisi inizia infatti a vedere lo striscione del traguardo all’orizzonte.

Il difensore classe ’92, che compirà 33 anni il 31 ottobre, sta infatti ultimando la fase di riatletizzazione dopo l’intervento al legamento crociato anteriore destro effettuato lo scorso 10 maggio. L’obiettivo è quello di riaverlo almeno in panchina per il derby con il Modena o, più probabilmente, per la trasferta al ‘Partenio’ di Avellino del primo novembre.

L’atleta sta completando tutto l’iter all’Isokinetic di Bologna che, com’è già accaduto in passato con altri giocatori, ‘restituisce’ i pazienti sostanzialmente già pronti per tornare alla fase agonistica. Conoscendo i metodi di mister Dionigi è probabile che gli ci vorrà qualche settimana col gruppo prima di entrare effettivamente nelle rotazioni, ma – come detto – il traguardo è vicino. Al giocatore, che tra l’altro è in scadenza di contratto, non mancheranno di certo le motivazioni anche perché nella due stagioni in granata, costellate da diversi acciacchi, ha collezionato soltanto 46 presenze e in quella attuale è ovviamente ancora fermo al palo.