"Sosta da regolare con intelligenza"

Pone l’accento sulle colonnine per le ricariche delle auto elettriche, la candidata consulte Caterina Coluccio: "La carenza di parcheggi gratuiti, fa venire voglia di una macchina elettrica, ma, una volta acquistata, ci si illude di aver risolto il problema dei parcheggi a pagamento, perchè poi comincia la ricerca della colonnina. Girando, si vedono situazioni curiose; per esempio, in via Nobili, una colonnina con due ricariche che non si riescono ad utilizzare perché una si confonde con il cartello degli invalidi e l’altra si trova sulle strisce pedonali su cui non si può parcheggiare la macchina. Poi, si scopre che i parcheggi riservati sono sempre occupati da macchine non elettriche che, evidentemente, non ricevono multe. E l’elenco di curiosità potrebbe essere lungo"