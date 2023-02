Sosta Mediopadana a Lodetti Alliata, il M5s presenta un’interrogazione

Il MoVimento 5Stelle annuncia che "presenterà un’interpellanza" sull’affidamento diretto della gestione dei nuovi parcheggi pubblici davanti alla Mediopadana – come anticipato ieri dal Carlino – concesso dal Comune ad una cordata che vede Coopservice e Gps Spa, questt’ultima amministrata da Filippo Lodetti Alliata (foto), imprenditore siciliano che già gestisce l’ex Caserma Zucchie soprattutto che ha realizzato il discusso Park Vittoria. "Lodetti Alliata? Il solito noto – chiosa la pentastellata Paola Soragni (foto) – Dopo i flop di Park Vittoria e Caserma Zucchi, preoccupa che un altro pezzo importante, e molto lucroso, della città finisca in mano ancora una volta alla società di Lodetti Alliata, che ha sventrato il cuore di Reggio con un parcheggio inutilizzato. E ora il parcheggio della Mediopadana viene servito così, su un piatto d’argento, a Lodetti Alliata, per assegnazione diretta...".

I grillini all’epoca – tra 2013 e 2015 – avevano battagliato a gran voce contro il parcheggio interrato in piazza della Vittoria, nel cuore di Reggio, senza che risolvesse il problema della sosta. E, in gran parte degli oltre 200 box auto sono tuttora invenduti. "Ricordiamo che anche per il Park Vittoria, al momento della gara pubblica, non si presentò nessun altro soggetto se non l’Ati in cui era subentrato Lodetti Alliata – ricorda la Soragni – Ora i bandi per il parcheggio della Mediopadana risulta siano andati deserti. Per quale motivo? Vogliamo conoscere le intenzioni del Comune sulla futura gestione del parcheggio".

Un affidamento diretto che sta creando qualche imbarazzo all’Amministrazione (con anche contrasti interni e malumori sulla decisione, si mormora nei corridoi del municipio); se nel Pd e nella maggioranza le bocche sono cucite, l’opposizione affila le unghie.

Lodetti Alliata inoltre aveva riscontrato qualche problematica sulla gestione della sosta all’ex Caserma Zucchi tra 2017 e 2018 con Apcoa (precedente gestore dell’area) che da un giorno all’altro portò via sbarre e casse automatiche di loro proprietà; lasciando sguarnita e gratuita per qualche giorno la Zucchi gestita da Reggio Emilia Parcheggi col quale poi Apcoa innescò un contenzioso giudiziario.

Daniele Petrone